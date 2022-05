Dit weekend opnieuw koers op Belgische bodem: "Deelnemersveld van GP Vermarc mag er best wezen"

De GP Vermarc is zondag aan zijn derde editie toe. De profwedstrijd werd voor het eerst georganiseerd op 5 juli 2020. Het was toen de allereerste profkoers na de lockdown in volle coronapandemie. Nu is er voor de eerste keer een GP Vermarc zonder restricties.

"Aan het parcours hebben we niets gewijzigd", legde organisator Marc Verbeeck uit. "Dat wil zeggen dat de start nog steeds gegeven op de Olivierstraat in Wezemaal. Na een lusje van zowat 10 kilometer beginnen we op de Beninkstraat aan de tien plaatselijke ronden van elk 15,4 kilometer, waarin telkens de beklimmingen van de Middelberg en Het Rot zitten."

"Het is de bedoeling dat we dit parcours verder blijven aanhouden om zo onze GP Vermarc een eigen identiteit te geven."