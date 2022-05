Sensatie in BK tijdrijden bij de beloften: Alec Segaert haalt het met amper 1 seconde

Over een afstand van 23,2 kilometer hield Alec Segaert (28'17") amper 1 seconde over op Jonathan Vervenne. De laatste podiumplaats ging naar Lennert Van Eetvelt die 15 seconden trager reed dan Alec Segaert.

Dat Segaert een enorm talent is in het tijdrijden liet hij vorig jaar ook al zien bij de junioren. In het Italiaanse Trentino pakte hij toen de Europese titel tegen de klok voor Cian Uijtdebroeks.

Bij de vrouwen beloften was Britt Knaven -de dochter van voormalig Parijs-Roubaix-winnaar Servais- oppermachtig. Zij klokte af in een tijd van 33'14", ze was 25 seconden sneller dan Elena Debouck. De bronzen medaille was er voor Eefje Brandt.