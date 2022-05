Thimo Willems triomfeert dankzij late uitval in de GP Vermarc

De GP Vermarc was nog maar aan zijn 3e editie bezig, maar met Florian Sénéchal en Alvaro Hodeg als winnaars op de erelijst kan de koers rond Wezemaal zich stevig op de borst kloppen. Ook nu stonden weer enkele fonkelende namen aan de start, zoals een Tim Wellens, Bas Tietema of Thibau Nys.

De beslissende demarrage van Thimo Willems

Thimo Willems: "Ik speelde alles of niets"

Thimo Willems reed tot vorig jaar voor Sport Vlaanderen, maar pas na zijn overstap naar Minerva Cycling kan hij oogsten. "De voorbije 2 jaar was ik hier ook, maar toen reed ik telkens achter de feiten aan."

"Door de warmte werd het een echte uitputtingsslag. Ik wist dat ik niet de snelste was, dus ik moest het op het einde nog proberen. Ik had in de ronde ervoor al gezien dat ik op dat brugje iets kon proberen. Het was alles of niets. Het is goed uitgedraaid."