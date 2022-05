Belgen domineren Granfondo van 312 km, Canvas-gezicht Bart Schols overtreft zichzelf op Mallorca

312 kilometer met een gemiddelde van 34,7 km/u. Waarvan 100 km solo.

Het zijn de straffe cijfers van Olivier Godfroid. Zaterdag triomfeerde de 27-jarige Belg in de Mallorca 312, een van de meest prestigieuze Granfondo's ter wereld.

"Ivan Basso overhandigde me de trofee en zei dat ik een knappe prestatie had geleverd. Dat is het mooiste compliment dat ik kon krijgen", reageert Godfroid.

"Na 55 kilometer dacht ik nochtans dat mijn wedstrijd voorbij was. Net voor de top van de Puig Major had ik mijn ketting vastgereden. Ik zat te knoeien, maar bleef rustig en heb alles gegeven om weer voorin te geraken."

Godfroid (jarenlang voetballer) droomt nu van de Marmotte, waar de finishlijn op Alpe d'Huez ligt. "Samen met de Mallorca 312 spreekt de Marmotte tot de verbeelding. Zulke Granfondo's doen mensen dromen."