"Weer een Zwitsers profteam in het peloton": Fabian Cancellara wordt eigenaar van wielerploeg

Fabian Cancellara stopte in 2016 met fietsen. De Zwitser won onder meer 3 keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, werd 4 keer wereldkampioen en 2 keer olympisch kampioen tijdrijden.

Cancellara bleef altijd een beetje rond het peloton wapperen, voornamelijk met een Zwitserse agenda. Zo behartigde hij een tijdje de belangen van Marc Hirschi.

Nu gaat Cancellara nog een stapje verder. Hij stampt met Tudor Pro Cycling een nieuw wielerteam uit de grond, of een team dat voortbouwt op Swiss Racing Academy (continentaal niveau) en nu gesponsord wordt door het Zwitserse Tudor (luxehorloges).

Parijs-Roubaix voor beloften wordt op 15 mei de eerste wedstrijd voor de formatie, die in een zwarte uitrusting zal rijden. In 2023 mikt de ploeg op de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland, vanaf 2024 mikt men op de "meest prestigieuze" koersen in de wereld.



"Vanaf 2023 krijgen we dan weer een echt Zwitsers profteam in het peloton", verklaarde Cancellara. Het opleidingsteam wordt dan wel behouden, "om Zwitsers talent op te sporen en te begeleiden".

Cancellara wordt eigenaar van het profteam en krijgt ook de leiding in handen bij Swiss Racing Academy, waar hij nu al als mentor aan de slag was. Een sportieve rol gaat hij evenwel niet opeisen.

"Ik word geen sportdirecteur, trainer of manager. Ik ben de eigenaar en dat zal mijn enige rol zijn."