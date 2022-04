Einde aan de chaos? Inspectie Financiën gaat Cycling Vlaanderen onderzoeken

Daarom moet de Inspectie Financiën van de Vlaamse Overheid nu kijken of Cycling Vlaanderen het subsidiegeld altijd juist heeft aangewend. Er zal worden bekeken of alles volgens de regels en marktconform is verlopen.

"Er bestaat twijfel over de correcte besteding van belastinggeld", zegt Weyts. "Het is ook in het belang van Cycling Vlaanderen dat elke twijfel wordt weggenomen. Zeker in het koersgekke Vlaanderen hebben we nood aan een wielerfederatie die boven elke verdenking verheven is."



"We kunnen de bezorgdheden rond Cycling Vlaanderen alleen wegnemen door alles nu voor eens en voor altijd uit te spitten."



Hans Vandeweghe, ex-CEO van Cycling Vlaanderen, juicht de stap toe. "Eindelijk... Beter tien jaar te laat dan nooit", schrijft hij op Twitter.

Vorige maand lanceerde Vandeweghe samen met twee andere ex-CEO's, Frank Glorieux en Marc Van der Schueren, al een statement: "Tien jaar vochten we tegen belangenvermenging en het continue aansturen van de macht door Belgian Cycling. Alleen een volledig onafhankelijk bestuur kan de wantoestanden veranderen."