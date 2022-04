Cycling Vlaanderen moet op zoek naar nieuwe CEO: Frank Glorieux stapt op uit onvrede met bestuur

De laatste tweet van Cycling Vlaanderen van gisteren is veelzeggend: "#DreamTeam verliest #Kopman". CEO en personeel zijn meer dan tevreden over de samenwerking de voorbije 6 jaar, sinds Glorieux eind 2016 aan zijn opdracht begon. Hij zorgde voor een moderne wind met meer aandacht voor jeugd- en vrouwenwielrennen, betere infrastructuur en meer veiligheid. Cycling Vlaanderen ging erop vooruit, qua aantal leden en clubs. Maar toch kwam het tot een breuk. Een open brief van het personeel, gericht aan de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering van Cycling Vlaanderen, legt de vinger op de wonde. "Het vertrek van Frank betekent een groot verlies voor de federatie. Een vertrek dat niet had moeten gebeuren, dat niet had mogen gebeuren. Een vertrek dat Frank niet zelf heeft gewild, maar dat het gevolg is van een bestuur dat niet mee is met zijn tijd, dat niet meer van deze tijd is." (lees voort onder tweet)

Open brief personeel: "Cycling Vlaanderen heeft nood aan goed bestuur"

Alle personeelsleden ondertekenden de brief. Zij vragen "goed bestuur". "Wat Frank - ondanks dat bestuur - in zes jaar tijd heeft gerealiseerd, is ongezien", luidt het. "Hij was de drijvende kracht achter een team dat samen met de vele sporters, clubs en vrijwilligers, Wielerbond Vlaanderen omvormde tot een moderne, jonge, hippe en succesvolle Cycling Vlaanderen van vandaag.



"De lijst van vernieuwingen en realisaties die er gekomen zijn onder het beleid van Frank, is lang."



"Tegelijkertijd met verandering op het terrein streefde Frank ook naar een nieuwe organisatie van de federatie zelf. Hij ijverde voor "goed bestuur". De druk en de tegenstand die hij daarbij ondervond, werden uiteindelijk te groot om het voor Frank gezond te houden. Zijn besluit om de eer aan zichzelf te houden kunnen we begrijpen, maar voelt onrechtvaardig aan."



Het personeel trekt zelf deze lessen: "De federatie heeft meer dan ooit nood aan een goed, onafhankelijk bestuur, met een echte sportmentaliteit, waarbij samenwerking en het samen beter willen doen, vooropstaat."



Het personeelsteam, dat zichzelf "jeugdig en enthousiast" noemt, stelt zelf enkele pertinente vragen over dat bestuur: "Wordt het niet tijd om meer vrouwen op te nemen in het bestuur? Wordt het geen tijd om meer jongeren de kans te geven mee te beslissen? Wordt het niet tijd voor meer etnische diversiteit binnen het bestuur?"



De brief suggereert om bestuursmandaten te beperken in de tijd en om belangenconflicten uit te sluiten.

"Het wordt hoog tijd om Cycling Vlaanderen ook op bestuursniveau een stap vooruit te laten zetten. Frank was er klaar voor. Wij als personeel van Cycling Vlaanderen zijn er klaar voor. Wie ijvert er mee voor een nieuw en beter bestuur?"

(scrol omlaag voor meer)