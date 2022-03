Gehoord in "De Volgwagen": "Een sprinter legt zichzelf te veel druk op, 2e is niet genoeg"

De volgwagen is een podcast van MNM waarin Ann Reymen en Stan Vanderwaeren praten over alles in de wielerwereld. Ex-renster Jolien D’hoore is de vaste gaste en geeft haar mening over de afgelopen wedstrijden en de koersen die eraan komen.

Elke aflevering komt ook een partner van een renner op bezoek. Hoe beleven zij de koers? Wat geven ze op voor de droom van een ander? Hoe leven zij toe naar de volgende koers?

Beluister De volgwagen op:

Je kunt de podcast ook beluisteren in de app van Sporza, klik daarvoor bovenaan de navigatie op "podcasts".