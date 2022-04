BEKIJK: Toptalent Arnaud De Lie vliegt op de steentjes naar de zege in de Volta Limburg Classic

Na twee jaar afwezigheid stond de Volta Limburg Classic nu wel weer op de wielerkalender. Onder meer Philippe Gilbert kwam er weer in competitie na ziekte in het voorjaar.

Er moesten in Nederlands Limburg en de Belgische Voerstreek maar liefst 38 hellingen overwonnen worden. De sneeuw en regen maakten er een keiharde koers van, met de hele dag aanvallen.

Op 20km van het einde raakte een groep met onder meer Tom Dumoulin en Arnaud De Lie dan toch weg. De twee grootste ploegen - Jumbo-Visma en Lotto-Soudal - waren voorin vertegenwoordigd met hun afwerker en achteraan ging het slot erop.

In de slotfase probeerden de Belgen Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty) en Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen) nog weg te springen, maar De Lie liet niemand meer rijden. Hij zette zich autoritair op kop in de laatste bocht en maakte het daarna machtig af in de "sprint" op de steentjes.

Tom Dumoulin had een lekke band bij het ingaan van de slotkilometer en liet lopen.

Voor neoprof De Lie is het al de derde zege van het seizoen. Hij schoot eerder ook al raak in de GP Jean-Pierre Monseré en in de Trofeo Playa de Palma. Komende woensdag is hij één van de favorieten voor de Scheldeprijs.