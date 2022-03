Netflix maakt docureeks over Tour de France: 8 ploegen doen mee, zelfde producer als F1-hit

AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, Bora-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma, Groupama FDJ et Quick-Step Alpha Vinyl nemen deel aan de reeks.

De camera's zouden al begin deze maand beginnen draaien zijn en zullen de ploegen volgen tot in de Tour. Netflix zal in het spoor kruipen van acht teams.

Het gerucht circuleerde al langer, maar is nu ook officieel: er komt een Netflix-documentaire over de Ronde van Frankrijk.

"Drive to Survive" achterna

De reeks, die in het eerste semester van 2023 gelanceerd moet worden, zal bestaan uit acht afleveringen van 45 minuten.

Die zullen gemaakt worden door Quadbox, een internationaal productiehuis dat mee in handen is van Box to Box Films.

Zij staan vooral bekend als producer van de succesreeks "Drive to survive", die de Formule 1 een enorme populariteitsboost gaf en nu al aan zijn vierde seizoen toe is.

Bij het Nieuwsblad vertelde Quick Step-manager Patrick Lefevere eerder al dat hij op hetzelfde effect hoopt: "Zo’n documentaire is goed voor de sport. Ik ben de laatste om dat tegen te spreken. Iedereen weet wat de Netflix-serie Drive to survive heeft betekend voor de F1. Veel mensen hebben de sport ontdekt of herontdekt."

Voor de centen moest Lefevere het naar eigen zeggen alleszins niet doen. "Financieel gaat het – toch zeker voor de ploegen – om peanuts", vertelde hij. "De ASO passeert eerst langs de kassa en dan blijft er zoals gewoonlijk weinig over."

Eerder lanceerde Netflix al de reeks "El dia menos pensado", die het doen en laten van Team Movistar volgt.