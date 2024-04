Oude omgevingsvergunning voor Club Brugge-stadion blijft vernietigd

In februari vorig jaar schrapte de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor het nieuwe stadion. Een van de redenen daarvoor was dat de parkeerverordening niet strookte met de mobiliteitsplannen in het stadiondossier.

Samen met de Vlaamse regering en de stad Brugge werkte Club Brugge een nieuw dossier uit, dat in november werd ingediend. Tegelijkertijd trokken ze ook naar de Raad van State tegen de schrapping van de eerste omgevingsvergunning.