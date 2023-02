Betonrot en lekken: straks geen Europees meer op Jan Breydel? "Zelfs stadions in Polen zien er beter uit"

Schepen Franky Demon is al 10 jaar bezig met het stadiondossier van Club en Cercle. "Er moet een nieuw stadion komen, want Jan Breydel is tot op de naad versleten", vindt hij. Toch wil de Schepen het stadion niet onveilig noemen. Het fundament en de dragende stenen van de arena worden volgens hem goed gecontroleerd en opgevolgd. "Vooral de afwerking is dramatisch", zucht Demon, terwijl hij een stukje beton zomaar uit de muur trekt en verbrokkelt. "Dat is niet meer van deze tijd."



"Ondermaats op vlak van comfort en beleving"

Het Jan Breydelstadion werd gebouwd in 1976 en 20 jaar later voor Euro 2000 gemoderniseerd. In 2006, 17 jaar geleden, werd in Brugge de keuze gemaakt om naar een nieuw stadion te verhuizen.

"Dat was toen vooral vanwege de sportieve en financiële ambities van de 2 ploegen. Maar toen toch ook al omdat het stadion zijn beste tijd voorbij was", weet Demon. "Nu is het al helemaal ondermaats op vlak van comfort en beleving. Er zijn stadions in Polen die er beter uitzien", lacht hij. Bij voorkeur wil Club Brugge het nieuwe stadion op de Olympia-site, waar het huidige stadion zich bevindt, bouwen. Zowel de stad Brugge als de Vlaamse overheid gaven daarvoor een vergunning. Maar na een klacht van de buren, is die vergunning negatief verklaard. Demon begrijpt de klachten van de buurtbewoners, maar denkt dat de vooropgestelde problemen kunnen worden opgelost: "We werken nu samen met de overheid om de kritieke punten aan te pakken op vlak van mobiliteit en parkeermogelijkheden. Binnen 3 weken hebben we een nieuwe verordening klaar die het probleem van de parkings zou moeten verhelpen." "Maar als dit niet meer lukt, moeten we ons afvragen waar er in Vlaanderen nog sportieve ambities kunnen worden waargemaakt", zucht hij.

Geen Europees voetbal meer op Jan Breydel?