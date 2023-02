Club Brugge terug naar af: omgevingsvergunning voor nieuw stadion vernietigd

De omgevingsvergunning voor een stadion met iets meer dan 40.000 plaatsen was in oktober 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Maar na beroep door omwonenden, die kritiek hadden op onder meer de parkeervraag en het mobiliteitsplan, gaat de Raad voor Vergunningsbetwistingen over tot vernietiging.



