Wilfried Peeters voor Parijs-Roubaix: "Zowel Van der Poel als Van Aert aan de start kan in ons voordeel zijn"

Dat omwille van de Franse presidentsverkiezingen Parijs-Roubaix een week later ligt, is een goede zaak voor Quick-Step Alpha Vinyl: "Als je ziet hoe het bijvoorbeeld met Lampaert gaat, dan weet je genoeg. Er zijn ook renners die misschien wat afzwakken en laat ons hopen dat het bij ons net de goede richting uitgaat.

"Je moet altijd oppassen met een geslagen hond", zegt Peeters na de verkenning van een deel van het parcours. "We staan er nu een pak beter voor dan in alle eerdere klassiekers. Laat ons hopen dat we nu eens het geluk aan onze zijde hebben."

Met Parijs-Roubaix zit zondag in de late namiddag het klassieke wielervoorjaar erop. Tot nog toe een ontgoocheling voor Quick-Step Alpha Vinyl, maar met een overwinning in de Helleklassieker kan alles heel snel weer vergeten zijn.

De aanwezigheid van Wout van Aert

Belgisch kampioen Wout van Aert is er voor het eerst sinds zijn coronabesmetting weer bij: "Hij is voor mij gewoon een van de grote favorieten", gaat Peeters verder. "Samen met uiteraard Mathieu van der Poel en ook Trek-Segafredo heeft een sterk blok."

"Dat zowel Van Aert als Van der Poel aanwezig zijn, kan ook in ons voordeel spelen. Die twee samen dat zorgt altijd voor vonken, maar in het verleden hebben we al gezien dat ze soms naar elkaar kijken. Daar kunnen we misschien gebruik van maken."

Peeters ziet bij zijn team verschillende renners die het verschil kunnen maken: "Lampaert heeft zich vorig jaar bewezen en Asgreen is goed uit de klassiekers gekomen. Laat ons er Sénéchal ook bijnemen en met Stybar weet je nooit."

"We moeten proberen met zoveel mogelijk renners in de finale te komen en dan zullen we het keihard spelen."