Supporter Anderlecht overleden tijdens wedstrijd tegen Cercle Brugge: "Voetbal plots irrelevant"

Bijzonder droevig nieuws na Anderlecht - Cercle Brugge. Tijdens de eerste helft moest een supporter van paars-wit gereanimeerd worden na een malaise, hij overleed later in het ziekenhuis. Een aangeslagen Brian Riemer sprak over "een trieste avond".

Het nieuws over het overlijden van de supporter sijpelde pas na de match door. Tijdens de rust was een bepaald deel van de hoofdtribune wel afgesloten door de medische interventie.

Trainer Brian Riemer deelde het trieste nieuws achteraf mee in zijn interview bij Eleven DAZN en sprak zijn medeleven uit.

"Het is een trieste avond", vertelde hij. "We hebben een fan die overleden is. Hij werd onwel tijdens de eerste helft en is later gestorven in het ziekenhuis. Onze gedachten gaan uit naar de familie. Voetbal is plots irrelevant geworden."