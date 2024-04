Titelambities Liverpool krijgen in Merseyside Derby tegen Everton serieuze klap

Liverpool heeft woensdag tijdens zijn inhaalwedstrijd van de 29e speeldag een bijzonder slechte zaak gedaan in de titelstrijd in de Premier League. Uitgerekend in de Merseyside Derby verloren de Reds met 2-0 bij Everton. Het dreigt zo The Last Dance van zijn trainer zonder een prijs af te sluiten.

Na de overtuigende zege van titelconcurrent Arsenal tegen Chelsea (5-0) wisten de mannen van Jurgen Klopp wat hen te doen stond in de derby tegen Everton: winnen.



Alleen: ook de Toffees van Sean Dyche hebben nog meer dan hun eer te verdedigen. Everton is nog verwikkeld in een felle degradatiestrijd en speelde met het mes tussen de tanden.

Dat resulteerde in minuut 27 zowaar in de 1-0 - zij het een absolute frommelgoal van Jarrad Branthwaite. En tot overmaat van ramp lieten de bezoekers na de rust ook nog eens Dominic Calvert-Lewin helemaal alleen op een corner. En dat moet je de Engelse spits niet geven: 2-0.



Amadou Onana trok met zijn onverzettelijkheid in het laatste kwartier de stuntzege nog mee over de streep. Everton lijkt zo stilletjes de degradatie te ontlopen. Onana en co. hebben als zestiende 33 punten, acht meer dan het nummer achttien Luton Town.

De mannen van Jurgen Klopp hebben de titelrace dan weer niet meer in eigen handen. Dreigt de afscheidnemende trainer "zijn" Liverpool zonder prijs uit te zwaaien?