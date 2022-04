Patrick Lefevere: "Versterking in 2023? Waarom zou ik na 3 maanden vertrouwen verliezen?"

"Als de baas nerveus wordt, komen we pas echt in de shit"

Het was een ontspannend ogende Patrick Lefevere die donderdag de pers te woord stond. De grote baas werd geflankeerd door 7 renners van zijn Wolfpack, een aantal dat belangrijk is voor Lefevere.



"We zijn voor het eerst in een lange tijd dit seizoen met een volledige fitte ploeg", opende hij. "Het is dit voorjaar niet gemakkelijk geweest voor ons, dus hopelijk brengt Roubaix ons een portie geluk."



Er is de voorbije weken al heel wat inkt gevloeid over het historisch slechte voorjaar van de blauwe brigade. "Het is de kunst om niet gefrustreerd te raken. Ook voor mij, want als de baas nerveus wordt, dan komen we pas echt in de shit", zegt Lefevere.



"We zaten in de hoek waar de klappen vallen, maar ik kan geblesseerde of zieke renners natuurlijk niets verwijten. Maar dat neemt niet weg dat ik ontevreden ben."