Maken tubeless banden ook dit jaar het verschil in Roubaix? "Minder kans om lek te rijden en bandendruk mag lager"

Bij tubeless banden rij je zonder binnenband, maar wordt er latexmelk in de buitenband gespoten. Die melk gaat door het kleinste gaatje naar buiten en wordt hard als het in contact komt met lucht. Op die manier wordt een lek automatisch gedicht.

Sinds vorig jaar zien we in het profpeloton een lichte verschuiving. Quick Step-Alpha Vinyl en Lotto-Soudal rijden sinds dit jaar ook tubeless in Roubaix, Jumbo-Visma dan weer niet.

Kasper Asgreen van Quick Step-Alpha Vinyl verklaart nadert: "We zijn er blij mee, want zo kunnen we met iets lagere druk rijden en is de kans op lekke banden kleiner."

Maar waarom doen ze het bij Jumbo-Visma dan niet? Ploegleider Grischa Niermann: "We zijn ze momenteel wel aan het testen, maar het is een bewuste keuze om het dit jaar nog niet te doen."