Lampaert telt af naar zijn droomkoers: "Genoeg gewerkt om in Roubaix goed te zijn"

De hoop van Patrick Lefevere zal zondag in Roubaix op de schouders van Yves Lampaert en Kasper Asgreen rusten. Quick Step-Alpha Vinyl trekt dit jaar met matige adelbrieven naar de wedstrijd die het al zo vaak domineerde. "We zullen voor de aanvalsmodus gaan", klinkt het bij een vastberaden Yves Lampaert.

Lampaert: "Tactiek is moeilijk, want in Roubaix kan het overal gebeuren"

Wie Parijs-Roubaix zegt, zegt Yves Lampaert. Na enkele pechedities hoopt Lampaert zondag voor het eerst te triomferen in zijn droomkoers, al was ook nu zijn voorbereiding niet ideaal.

"Het zal door de droogte een snelle wedstrijd worden", blikt Lampaert vooruit. "We zijn binnen onze ploeg met 7 jongens die naar een goede vorm toegroeien. Hopelijk kunnen we met zoveel mogelijk de finale aanvatten."

"Ikzelf heb in de Ronde van de Sarthe nog genoeg arbeid kunnen leveren om zondag goed te zijn. Wat onze tactiek wordt? Tactiek in Roubaix is altijd moeilijk, want het kan overal gebeuren. Maar we zullen voor de aanvalsmodus gaan", klinkt het vastberaden.

Veel renners zijn ziek geweest, maar het peloton wacht niet. Yves Lampaert

Lampaert deelde net als enkele van zijn ploegmaats dit voorjaar veelvuldig in de klappen van de pechduivel. "We hebben de laatste weken vooral vanop de 3e en 4e rij gekoerst. En het is net daar dat meestal de miserie gebeurt."

"We zijn dat niet gewoon, maar we kunnen niet vergeten dat we pech hebben gehad. We zullen niet honderd procent zijn, dat kost tijd, maar we doen ons best om er zondag dicht bij te zijn. Veel renners zijn ziek geweest, maar het peloton wacht niet." Wie verwacht Lampaert zondag mee aan het front? "Van Aert zal erbij zijn, daar moet je altijd rekening mee houden. In de Omloop zagen we al dat Wout er staat zonder al te veel wedstrijdkilometers." "Pedersen gaat ook heel hard de laatste tijd en natuurlijk is Van der Poel er ook. Ineos zit dan weer in een goede flow en ook Stuyven is iemand die ik in het oog hou. Maar in Roubaix kan er veel gebeuren", besluit hij.

Het was nog niet het voorjaar waar Lampaert op hoopte.

Asgreen: "De vorm is er nog om te kunnen scoren"

Droomkoers of niet, niet Lampaert maar Kasper Asgreen wordt zondag wellicht dé vooruitgeschoven man bij Quick Step. De Deen werd 3e in de Strade Bianche en 6e in de Gold Race, maar kwam te kort in Vlaanderen.

"Het wordt ook zondag niet gemakkelijk. Mijn vorm dit voorjaar was goed, maar heeft niet voor de resultaten gezorgd die ik verhoopte. Maar de vorm is er nog en ik geloof dat ik er nog mee kan scoren."

"Met de ploeg komen we week na week dichterbij, dat zal zondag ook zo zijn. Na de teleurstelling in de Ronde was het leuk om in de Amstel weer een finale te rijden." Quick Step zal zondag ook een technische aanpassing doorvoeren aan het materiaal. The Wolfpack zal voor het eerst tubeless (systeem zonder binnenband, red.) op de stenen van Roubaix dokkeren. Vorig jaar triomfeerde Sonny Colbrelli met zulke banden op de velodroom.

"We rijden tubeless en zijn daar blij mee", liet Asgreen optekenen. "Zo kunnen we met een iets lagere druk rijden en is ook de kans op lekke banden kleiner. Voor de rest verandert er niets aan onze fietsen vergeleken met vorig jaar."

Slaan Asgreen en Lampaert zondag de handen in mekaar?

Wat met Stybar en Sénéchal?