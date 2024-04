In minuut 96 en 99! Met ferm slotoffensief knokken De Ketelaere en Atalanta zich naar de bekerfinale

Een slotfase die nog lang zal nazinderen in Bergamo.



Thuisploeg Atalanta moest in de terugwedstrijd van de halve finales een 1-0-achterstand ophalen tegen Fiorentina, de volgende tegenstander van Club Brugge in de Conference League.



En lang bleef Atalanta niet bij de pakken zitten. Al na 8 minuten opende Koopmeiners de score en amper vijf minuten later leek Scamacca zelfs te verdubbelen, maar de VAR vergalde het feestje. Het bleef 1-0.



Tot de 69e minuut, althans. Nadat de bezoekers uit Firenze met een mannetje minder vielen, kon het toch de gelijkmaker scoren via Martinez Quarta. Virtueel stond Fiorentina weer in de finale.



Maar een ferm slotoffensief zou alles nog stevig door elkaar schudden. Een kwartier voor het einde legde De Ketelaere de bal klaar voor Scamacca, die de 2-1 met een héérlijke bicycke kick in de verste hoek duwde.



Het begin van het einde voor Fiorentina, dat zich met z'n tienen naar het einde sleepte. tevergeefs, In de 96e en de 99e minuut zorgden Lookman en Pasalic alsnog voor een volksfeest in Bergamo.