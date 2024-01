Coppa Italia: Hattrickheld Milik trapt Juventus voorbij Frosinone naar de halve finales

Het was zo'n dag waar alles goed ging voor Arkadiusz Milik. De aanvaller van Juventus speelde Frosinone in zijn eentje helemaal van de mat. Na 11 minuten lepelde hij al een elfmeter binnen, een halfuur later combineerde hij zijn weg naar een tweede treffer en net na de rust kreeg hij nog een cadeautje van de tegenstander: 3-0, boeken toe voor Frosinone. Toch gunde de veelvraat uit Turijn zijn ploegmakkers ook nog een deeltje van de koek. Op het uur zette zijn spitsbroertje Kenan Yildiz de 4-0-eindstand op het bord.



Juve is de vierde en laatste ploeg die zich heeft geplaatst voor de halve finales van de Italiaanse beker. De Oude Dame komt uit tegen Lazio. In de andere halve finale kijken Fiorentina en het Atalanta van Charles De Ketelaere elkaar in de ogen. Beide heenwedstrijden zullen afgewerkt worden op 3 april.