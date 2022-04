VIDEO: Mads Pedersen kent geen genade met Vauquelin in de Sarthe: puncher wordt vlak voor de finish geremonteerd

Sport kan soms hard zijn en dat is vandaag zeker waar voor wie Kevin Vauquelin heet. De 20-jarige Fransman leek in de Omloop van de Sarthe op weg naar zijn eerste profzege, maar het was Mads Pedersen die ultiem victorie kraaide, voor de 2e keer in 3 dagen. Daarmee lijkt de Deen op weg naar eindwinst.