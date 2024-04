Eendracht Aalst en 6 andere amateurclubs krijgen (nog) geen licentie

In Tweede Nationale kregen Eendracht Aalst, RFC Doornik, La Louvière Centre, KFC Merelbeke en RUS Binche de licentie niet, net als Excelsior Virton en USRL Wezet in Eerste Nationale. De Licentiecommissie vraagt de clubs om desgevallend enkele extra documenten voor te leggen van betalingen of recente geschillen die nog openstaan. Zo werden bij een aantal clubs lonen niet uitbetaald of ontbraken attesten van bedrijfsrevisoren. Alle clubs hebben nog de mogelijkheid om hun dossier aan te vullen in beroep.

En dat is Aalst alvast zeker van plan. En het gelooft volop in de goede afloop. "Hoewel er nog een aantal administratieve formaliteiten dienen geregeld te worden, vormt dit geen struikelblok voor ons. Wij zullen het dossier verder aanvullen", reageert de club op haar website.



"We hebben nog steeds het volste vertrouwen over onze toekomst en onze deelname in Eerste Nationale volgend seizoen."



"Ons volledige dossier zal worden verdedigd bij de bevoegde organen."



Aalst kende na een overname door Turkse investeerders een woelige periode. Voor een korte tijdspanne werd het beheer van de eerste ploeg onder voorlopige bewindvoering geplaatst, maar het bestuur trok de scheve situatie recht.



"Ondanks de uitdagingen na onze overname dit seizoen zijn we overtuigd van het positieve antwoord dat we verwachten omtrent de licentie. Als nieuwe bestuur en eigenaars hebben we tijd nodig om onze werking te professionaliseren."



"Het laatste overleg met het auditoraat van de Licentiecommissie heeft ons gesterkt in de koers die we moeten volgen en de keuzes die moeten worden gemaakt om aan de vereisten te voldoen."