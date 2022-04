Cycling Vlaanderen reageert op insinuaties: "Subsidies correct aangewend"

Minister van Sport Ben Weyts wil met de audit nagaan of Cycling Vlaanderen subsidiegeld juist heeft aangewend. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de organisatie.

"Het bestuur van Cycling Vlaanderen wenst zijn ontsteltenis te uiten over de mediaberichten, verschenen in navolging van het persbericht van minister Ben Weyts, waarin twijfels worden geuit over de correcte besteding van subsidiegeld door onze organisatie", klinkt het bij Cycling Vlaanderen.

Al enige tijd is er beroering rond Cycling Vlaanderen. Zo kwamen er vragen over bepaalde geldstromen en over de relatie tussen de Vlaamse federatie en Belgian Cycling. De CEO en verschillende bestuursleden van Cycling Vlaanderen stapten recent op.