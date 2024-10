Was dit de laatste editie van ATP-toernooi in Antwerpen? "We doen er alles aan om in België te blijven"

ma 21 oktober 2024 06:37

9e keer, laatste keer? Nu het contract is afgelopen en er ook grote werken gepland zijn rond het Sportpaleis, zou het ATP-toernooi in Antwerpen weleens zijn laatste editie achter de rug kunnen hebben. Toch hoopt de organisatie in België te kunnen blijven.

Met Roberto Bautista Agut heeft het ATP-toernooi in Antwerpen zijn 9e naam op de erelijst staan. Maar komt er wel nog een opvolger voor de Spanjaard? Het contract in Antwerpen is afgelopen en door de grote Oosterweel-werken die de komende jaren rond het Sportpaleis gepland zijn, is het minder aantrekkelijk voor de organisatie om er een 10e editie bij te doen. "Die werkzaamheden gaan niet zomaar verdwijnen en ook de spelers klagen over het feit dat ze zo ver moeten gaan om te trainen", zegt toernooidirecteur Dick Norman. "We hebben ook geen parking voor de staf of de vips, dus onze operationele kosten gaan eveneens omhoog door de werkzaamheden. Het is ook voor ons een stapje achteruit."

Geen nieuwe editie in Antwerpen, maar wel nog in België? "Het toernooi is eigendom van ons en er zijn geen plannen om het te verkopen", stelt Norman. Met de European Open als naam lijkt een uitstap naar het buitenland nochtans klein. Zeker omdat eigenaar Tennium internationaal toernooien organiseert. "Maar we gaan er alles aan doen om in België te blijven", aldus Norman. Ook de periode hopen ze te behouden. "Er zijn altijd topspelers die in oktober nog in de top 8 willen raken voor de ATP Finals. Dat biedt kansen voor ons deelnemersveld", besluit Norman.

Zal Roberto Bautista Agut de laatste winnaar in Antwerpen blijven?

