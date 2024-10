"We zijn gewoon bestolen": Controversieel slot overschaduwt eerste WNBA-titel van New York Liberty

Zelfs LeBron James kon zijn ogen niet geloven. In New York mogen ze (eindelijk) nog eens een basketbaltitel vieren. Na de Knicks in 1973 hebben ook de vrouwen van New York Liberty een eerste titel beet in de WNBA. Vannacht versloegen Breanna Stewart en co. de Minnesota Lynx in het slotstuk van het seizoen: 67-62. Maar na de wedstrijd ging het vooral over enkele controversiële calls van de wedstrijdleiding in het absolute slot.