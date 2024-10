New York Liberty neemt revanche voor verloren WNBA-finale en knikkert titelverdediger Las Vegas uit play-offs

De Las Vegas Aces mogen hun droom om voor de derde keer op een rij WNBA-kampioen te worden opbergen. De titelverdediger verloor zondag in de halve finales van de play-offs voor de derde keer in 4 wedstrijden van New York Liberty.

De serie tussen Las Vegas en New York was een heruitgave van de titelfinale van vorig seizoen, toen de Aces zich voor de tweede keer op een rij tot kampioen kroonden.

Maar terwijl de titelverdediger een seizoen van hoogtes en laagtes kende, leek New York als verliezende finalist van vorig jaar al een heel seizoen lang "op missie".

Dat uitte zich ook in de halve finales van de play-offs, waarin Aces en Liberty opnieuw tegenover elkaar stonden. New York had 2 van de 3 vorige wedstrijden gewonnen en had nog één zege nodig om door te stoten naar de WNBA Finals.

Die overwinning pakte het zondag in het hol van de leeuw, op het veld van de titelverdediger. Liberty-guard Sabrina Ionescu was de topschutter met 22 punten, Breanna Stewart tekende voor 19 punten, 14 rebounds, 5 assists en 4 blocks in de 62-76-zege van New York.

De WNBA-finale gaat donderdag van start. New York neemt het op tegen Connecticut of Minnesota. Daar staat het 2-2.