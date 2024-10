Opnieuw discussie na F1 van Austin: was tijdstraf Lando Norris terecht? "Ongepast en overhaast"

Niet de topdag van Ferrari, wél de tijdstraf van Lando Norris was "the talk of the town" in Austin. De Brit moest zijn podiumplek prijsgeven na een inhaalmanoeuvre bij zijn WK-concurrent Max Verstappen. Hoewel de Nederlander zelf buiten de baan ging, beslisten de stewards toch om Norris terug te zetten. "Ze hebben ongepast ingegrepen", klonk het vol verontwaardiging.

Na de Grote Prijs van de Verenigde Staten overschaduwde één vraag de paddock: was de tijdstraf van Lando Norris terecht?



In het absolute slot van een beklijvend duel met Max Verstappen slaagde de Brit er na veel proberen toch nog in om zijn concurrent voor de wereldtitel voorbij te snellen. In bocht 12 glipte hij buitenom (zie hierboven).



Alleen: Norris moest daarvoor buiten de baan gaan en werd daarom met een tijdstraf van vijf seconden alsnog teruggefloten door de stewards.



Opvallend, want ook de Red Bull van Verstappen verliet het circuit in het duel.

De beslissing liet na de finish alvast heel wat stof opwaaien in Austin, zeker omdat Verstappen Norris in de allereerste bocht zelf ook van de baan had geduwd.