Vollering heerst in het Baskenland: Nederlandse verstevigt leiderstrui op nijdige aankomst

Na haar overwinning in de lastige openingsetappe verscheen Demi Vollering vandaag aan de start in de gele leiderstrui.



Een etappe van 117 kilometer met start en finish in Mallabia, dat kregen de renster in het Baskenland vandaag voor de wielen geschoven. Na een lastige aanloopfase ontplofte de koers helemaal op de laatste beklimming van de dag.



Topfavorieten Vollering en Cavalli draaiden de gashendel helemaal open en dunden het peloton uit tot er amper 5 rensters overbleven. Alleen Rooijakkers, Baril en Labous konden volgen.



Het vijftal scheurde richting de korte, maar nijdige slothelling, waar het uiteindelijk opnieuw Vollering was die zich als beste puncher manifesteerde. Baril en Cavilli vervolledigden het podium.



In het klassement heeft Vollering nu 22 seconden marge op het nummer 2, haar landgenote Rooijakkers. De Ronde van het Baskenland eindigt morgen met een etappe naar San Sebastian.