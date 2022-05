Harm Ottenbros (78), wereldkampioen wielrennen in Zolder 1969, is overleden

De Nederlandse bond (KNWU) meldde vanochtend dat Ottenbros op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Strijen overleden is.



Voor zijn WK-triomf won Ottenbros 2 ritten in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Ronde van België. In Zolder had België met de oude Rik Van Looy en de jonge Eddy Merckx de 2 beste ijzers in het vuur, maar de 2 gunden elkaar het succes niet.



Zo raakte Merckx-knecht Julien Stevens voorop met de Nederlander Harm Ottenbros. De twee zouden om de regenboogtrui sprinten, de 24-jarige Ottenbros haalde het met een half wiel.



Veel leverde zijn carrière niet meer op. Hij won nog een rit in de Ronde van Luxemburg en de GP Stad Vilvoorde. Door blessureleed kwam hij amper nog aan wedstrijden toe, in 1976 nam hij gedesillusioneerd afscheid van zijn sport.