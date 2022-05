Lotte Kopecky knalt op indrukwekkende wijze naar zege in 1e rit Ronde van Burgos

In de openingsrit tussen Pedrosa del Principe en Aranda de Duero hoefde er amper geklommen te worden en dus zaten de sprintersploegen de hele dag op het vinkentouw. Een vroege vlucht bleef binnen schot en werd op zo'n 40 kilometer van de streep opgepeuzeld door een controlerend peloton. In de finale richting Aranda de Duero scheurde het peloton in brokken toen onder meer SD Worx - in dienst van Lotte Kopecky - het tempo opvoerde. Een uitgedunde groep trok richting finish, waar Kopecky op een hellende strook een aankomst vond die haar op het lijf geschreven was. Onze landgenote zette vroeg aan en overvleugelde alles en iedereen in de sprint. Voor Kopecky is het haar 3e overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar triomfeerde ze al in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Uiteraard neemt ze ook in eerste leiderstrui in Burgos.

Lotte Kopecky: "Heel blij met deze zege"

Lotte Kopecky maakte na een rustpauze en een trainingsperiode in Spanje haar rentree in de Ronde van Burgos. "En het was best wel lastig vandaag", vertelt ze.



"In de finale stond er zijwind, was het lastig koersen en moeilijk om uit de wind te blijven en energie te sparen. Demi Vollering zat goed in mijn wiel, het was knokken en toen we voorbij die 3 kilometer waren, zaten we veilig."



"Het zou tot een sprint komen en ik wist dat deze hellende finish me wel zou liggen, dus ik ging er voluit voor. Op 200 meter zette ik aan en ik hield stand."



De temperaturen in Spanje flirten met de 30 graden. "Het was heel warm en dat was wel even wennen, maar gelukkig kan ik er goed tegen, dus ik had er niet zo veel last van. Ik ben blij met deze zege. Vrijdag wacht een tweede kans, het zou fijn zijn om twee dagen op rij te winnen."