SD Worx 2 jaar langer hoofdsponsor van team Lotte Kopecky: "Lottes contractverlenging komt ook wel goed"

SD Worx is sinds vorig jaar hoofdsponsor van de ploeg die vroeger onder de naam Boels-Dolmans bekend stond. Sinds dit jaar heeft dat team met Lotte Kopecky ook een Belgische troefkaart. En dat smaakt blijkbaar naar meer voor het Belgische bedrijf.

"We hebben het contract verlengd tot 2026", zegt CEO Kobe Verdonck. "Zo willen we de ploeg de kans geven om zich te blijven ontwikkelen in een sport die snel aan het veranderen is. We willen de nummer 1 blijven."

Verdonck en co hebben niet geëist dat er nog meer Belgen naar het team zouden komen. "Als Belgisch bedrijf vinden we het natuurlijk leuk als een Belgische als Lotte succes heeft. Maar we houden onze handen af van het sportieve."

Erwin Janssen, de CEO van de wielerploeg, is uiteraard ook in zijn nopjes. "Nu kunnen we bouwen aan onze doelen voor de komende jaren. Het liep al goed, dus we waren er snel uit."

Betekent dit dat we binnenkort ook een contractverlenging voor Kopecky mogen verwachten? "We zijn allebei heel blij met elkaar. Dat zal op termijn wel goedkomen", maakt Janssen zich sterk.