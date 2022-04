Lotte Kopecky is niet tevreden met haar 2e plaats in Parijs-Roubaix: "De ontgoocheling overheerst"

Lotte Kopecky (SD Worx) heeft mogen dromen van de dubbel Ronde van Vlaanderen - Parijs-Roubaix, maar de Belgische kampioene moest vrede nemen met de 2e plaats op de velodroom. "In een fractie van een seconde waren we op achtervolgen aangewezen", legt ze uit.

Een half minuutje na winnares Elisa Longo Borghini won Lotte Kopecky met gemak de sprint om de tweede plaats in Roubaix. Het leverde haar een 5e podium op dit voorjaar. "De ontgoocheling overheerst toch", geeft Kopecky mee. "Ik voelde me vandaag best goed en we hadden de wedstrijd goed in hand. Maar in een fractie van een seconde veranderde de situatie en waren we op achtervolgen aangewezen."

"Moest of mocht niet vol doorrijden"

Het groepje met Kopecky, Brand en Bastianelli was dus toch niet het goede. "Er werd mij ook gezegd dat ik niet vol moest of mocht doorrijden, want ik was niet echt de kopvrouw. Het was vooral de rest een beetje onder druk zetten, niet zozeer echt proberen wegrijden", deed Kopecky de tactiek uit de doeken. "We rekenden nog op Chantal Blaak en Christine Majerus."

De Belgische kampioene kon een veelbetekenend lachje niet verstoppen. "Tja, het is jammer. We werden ingelopen en dan gaan er drie anderen. En plots was Longo Borghini alleen. Het is jammer, maar ze was wel heel sterk."

Podiumplaatsen Lotte Kopecky dit voorjaar

Strade Bianche: 1e

Ronde van Drenthe: 3e

Nokere Koerse: 2e

Ronde van Vlaanderen: 1e

Parijs - Roubaix: 2e

Lotte Kopecky verduidelijkt op Twitter: "Geen enkel probleem met de tactiek"

Ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak: "Kregen het gat niet dicht"