Lotte Kopecky voor kurkdroge Parijs-Roubaix: "Stof vreten ligt me wel, kijk maar naar de Strade"

Vorig jaar lieten alle georganiseerde ploegen zich in de luren leggen door de vroege aanval van Lizzie Deignan. “Dat zal dit jaar (hopelijk) niet meer gebeuren. We moeten met de ploeg attent en in de kop van de wedstrijd koersen. Daarnaast moeten we ook vooral opletten voor het Trek-blok.”



Naast het collectief van Trek-Segafredo schuift Kopecky nog 3 gevaarlijke klanten naar voren: "Opletten van Emma Norsgaard van Movistar, Lorena Wiebes van DSM en Elisa Longo Borghini van Trek zelf."