Sterren voor Parijs-Roubaix: Lotte Kopecky en een heel blik Nederlandse vrouwen

Dat zou dan in de eerste plaats Chantal van den Broek-Blaak zijn, die zich in de finale van de Ronde helemaal opofferde voor Kopecky. Verwacht ze nu een cadeautje terug? De vorm van de ex-wereldkampioene zit alvast snor.

SD Worx is dé dominante ploeg in het vrouwenwielrennen en dan is het logisch dat hun twee kopvrouwen met de 3 sterren gaan lopen. Lotte Kopecky droomt al jaren van Parijs-Roubaix, maar had in de eerste editie vorig jaar af te rekenen met heel wat pech. Kan ze meteen dubbelen na haar zege in de Ronde? Of zal ze zich toch wegcijferen voor haar ploeggenoten?

Voor de 2 sterren grabbelen de Sporza-juryleden in de uitgebreide Nederlandse ton. Marianne Vos was vorig jaar na de nu afwezige Lizzie Deignan de best of the rest, maar de voorbije weken was haar vorm wel niet fantastisch.

Met tijdritkanon Ellen van Dijk en veldrijdster Lucinda Brand zijn we in de Trek-hoek beland. Beide vrouwen beschikken over de grote motor én de behendigheid om op de kasseien goed uit de voeten te kunnen.