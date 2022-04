IJzersterke Longo Borghini soleert naar de zege in stoffige Parijs-Roubaix

Elisa Longo Borghini straalde na de finish. "Dit is een ongelofelijk gevoel. Het is moeilijk geweest, want ik heb een maand lang sinusitis gehad. Ik kon niet presteren zoals ik het wilde. Ik wist dat ik beter kon en dat was frustrerend."

"Ik moet eerst mijn vriend Jacopo (Mosca), mijn ouders en mijn nichtjes bedanken. Zij hielden mijn moreel hoog. Ik wil ook Trek-Segafredo bedanken omdat ze vertrouwen in mij bleven houden. Ik dacht dat ik niet klaar was voor deze koers, maar ze zeiden dat ik het kon. En ze hadden gelijk."

"Ik wou dat ik al mijn ploegmaats mee kon nemen op het podium. Het was echt een heel goede teamprestatie", vond ook Longo Borghini. "Dit is ook een beetje voor Elisa (Balsamo), die gediskwalificeerd werd. Regels zijn regels, maar soms pak je gewoon zo'n bidon collé vast."