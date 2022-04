De Roubaix-sterren staan gunstig voor Lotte Kopecky: "Maar zal ze het ploegenspel niet moeten spelen?"

Na haar triomf in de Ronde van Vlaanderen kijken we in België reikhalzend uit naar de prestatie van Lotte Kopecky in die andere kasseiklassieker. "Ik schat haar kansen heel hoog in", zegt commentator Ruben Van Gucht.

"Haar vorm is nooit beter geweest en het vertrouwen vermoedelijk ook niet. Bovendien ligt die wedstrijd haar helemaal. Al die factoren zijn gunstig voor haar en daarom schuif ik haar naar voren als topfavoriete."

Toch is er één belangrijke kanttekening. "In welke mate vindt Lotte dat ze iets moet terugdoen voor Chantal van den Broek-Blaak na de Ronde van Vlaanderen?"

"Als we de finale ingaan met een groepje favorieten en Blaak trekt ten aanval, dan zie ik Lotte wel het spel spelen dat ze als sprintster goed kan. Daar moeten we als Vlamingen voor vrezen."

"Maar er moeten in die 125 kilometer wel eerst heel veel puzzelstukjes goed vallen voor dat scenario zich voordoet."

Heb je in Roubaix wel iets aan je ploeggenoten of is het toch meer vrouw tegen vrouw? "Ook in een koers als Roubaix blijft een team van belang. In het verleden hebben we bij de mannen al gezien hoe een sterke ploeg in de finale toch het ploegenspel kan spelen. En SD Worx heeft een sterke ploeg."