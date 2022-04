Lotte Kopecky daags na haar Ronde-triomf: "Dit was een proces van jaren"

"Dit is uniek en een enorme promotie voor het vrouwenwielrennen in België"

Kopecky klopte al een tijdje op de deur van de wereldtop, maar bevestigde dit jaar met eerst al winst in de Strade Bianche en nu ook de Ronde. "Dat ik de Ronde kon winnen, is een proces van jaren. Ik denk dat ik twee jaar geleden al een enorme stap voorwaarts heb gezet met die ritwinst in de Giro en kort daarop de Belgische titel."

"Of ik nu tot de wereldtop behoor? Het is zo moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar ik denk ook dat ik nu een van de vijf beste eendagsrensters ben van het peloton. Ik heb daar ook hard voor moeten werken."

Met dank aan SD Worx: "We hadden een plan"

Kopecky blikte ook nog even terug op de wedstrijd van zondag. Ze maakte het zelf machtig af, maar kon onderweg ook rekenen op een ijzersterke SD Worx-ploeg. Ex-winnares Chantal van den Broek-Blaak toonde zich een modelploegmaat en rolde zondag de rode loper uit voor Kopecky.

"Ik heb een bijzonder goede band met Chantal. Dat helpt. Gisteren zaten we in een situatie waarin ik de snelste van het groepje was, maar wij hadden voor de koers wel een plan. Chantal viel aan, Van Vleuten volgde en ik moest op dat laatste wiel springen. Twee rensters van dezelfde ploeg voorin, dat was perfect", klonk het.

Kopecky tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij SD Worx, een schot in de roos zo blijkt nu. "Ik maakte die overstap en had daar toch wel wat vragen bij. Zou men mij accepteren? Paste ik wel in die groep? Maar de eerste kennismaking was meteen hartelijk"

"Ik had ook direct een klik met veel rensters. Na mijn winst in de Strade Bianche heb ik het volste vertrouwen gekregen binnen het team en daar heb ik gisteren ook de vruchten van geplukt."