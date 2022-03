Lotte Kopecky telt af naar de Ronde: "Het kriebelt al heel lang"

Kent u de laatste (en enige) Belgische winnares van de Ronde van Vlaanderen? Grace Verbeke in 2010. Lotte Kopecky kan haar zondag opvolgen.

"Het kriebelt al heel lang", geeft ze toe. "Het is een droom om de Ronde van Vlaanderen te winnen. De conditie is alvast goed en we komen met een supersterk blok aan de start."

De vrouwen krijgen in de Ronde voor het eerst de Koppenberg voorgeschoteld. "We hebben er nog nooit gekoerst. Daarom vind ik het erg moeilijk om die inspanning in te schatten."

"Ik denk niet dat je de wedstrijd kan winnen op de Koppenberg. Verliezen wel."

In Strade Bianche klopte Kopecky Annemiek van Vleuten. Voert ze zondag een bisnummer op? "Hopelijk. Dat zou mooi zijn", antwoordt ze met de glimlach.