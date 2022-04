Lotte Kopecky maakt haar wielerdroom waar: ze wint de Ronde van Vlaanderen in de Belgische driekleur

In Oudenaarde begint (13.25 uur) en eindigt (rond 17.45 uur) vandaag de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. De dames krijgen 158,6 kilometer, 11 hellingen en 6 kasseistroken voor hun wielen geschoven. Volg de koers op de voet in dit artikel.



Vorig jaar kroonde Annemiek van Vleuten zich tot winnares van de Ronde. Ook dit jaar is de Nederlandse een van de topfavorietes.