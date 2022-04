De strafste prestatie van Lotte Kopecky? "Dat ze de massa in extase heeft gekregen"

1. Wist je dat het binnen was toen Kopecky met haar ploeggenote en Van Vleuten op de finish afstormde?

Ruben Van Gucht: "We hadden in de commentaarcabine het gevoel dat ze het ging afmaken, ja."

"Omdat we ze het al hadden zien doen in de Strade Bianche. En de boulevard in Oudenaarde ligt haar nog beter dan de finish in Siena."

"Tel daar het voorbereidingswerk van Chantal van den Broek-Blaak bij. Toen wisten we: "De puzzel valt in mekaar."

"Ook haar sterke ploeg geeft Kopecky vleugels. Ze staat er niet meer alleen voor en houdt zo energie over voor de eindsprint in een klassieker. Zo'n type had SD Worx nog niet in huis."