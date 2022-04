Lotte Kopecky behaalt de grootste zege uit haar carrière: "Het dringt nog niet door"

Nog voor de eerste vraag gesteld werd, wou Lotte Kopecky haar ploeggenoten feliciteren. "Een heel dikke merci aan iedereen van SD Worx en dan in het bijzonder aan Chantal (van den Broek-Blaak). Wat zij gedaan heeft, was fantastisch."

"In de oortjes kregen we de raad om Annemiek van Vleuten in de finale ook wat op kop te laten rijden, maar we hadden toen maar 25 seconden en ik wou niet gokken. Ik had vertrouwen in mijn sprint, voelde me vrij zelfzeker."

"Helemaal zeker ben je natuurlijk nooit. Ik weet dat ik normaal gezien sneller ben dan Annemiek, maar na een harde race is ze toch nog altijd snel. Kijk maar naar de Omloop."

Ondanks de grootste zege uit haar carrière hield Kopecky haar emoties goed onder controle. "Dat komt omdat het nog niet doordringt. Ik besef het nog niet."