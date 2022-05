Alexander Blessin blijft ondanks degradatie coach van Genoa

De Duitse coach Alexander Blessin verhuisde in januari, na een succesvolle periode bij KV Oostende, voor 2 miljoen euro naar Genoa in Italië. Hij kreeg er de zware taak om de club uit het slop te halen.

Ondanks enkele positieve signalen, met onder andere een knappe zege tegen Juventus, slaagde Blessin er uiteindelijk niet in om de club voor degradatie te behoeden.

Afgelopen zondag werden ze na een 3-0-nederlaag tegen Napoli definitief veroordeeld tot minstens een seizoen in de Serie B. Toch is het clubbestuur tevreden over het werk van Blessin.

Johannes Spors, de technisch directeur van Genoa, bevestigde het vertrouwen: "We gaan volgend seizoen verder met Alexander Blessin en zijn technische staf."

Ook Zinho Vanheusden maakte afgelopen seizoen deel uit van de Genuese kern. Hij sukkelde er met veel blessures. Aangezien het slechts om een uitleenbeurt ging, keert hij na dit seizoen in principe terug naar moederclub Inter.