Tom Boudeweel over nieuwe coach Club Brugge: "Vrees dat ze op zoek moeten naar een buitenlander"

"Het voetbal was ook niet bepaald overweldigend. Club Brugge wil altijd graag dominant en aanvallend voetbal brengen, maar dat was niet het geval. Schreuder was misschien niet echt de typische coach van de vroegere Hollandse school die iedereen dacht dat hij was", voegt hij toe.

En toch lijkt niemand echt heel rouwig om het vertrek van Schreuder. Boudeweel zoekt een verklaring: "Volgens mij heeft dat in de eerste plaats te maken met het feit dat Schreuder niet de vlotste communicator is naar de buitenwereld toe."

"Zijn statistieken zijn ronduit indrukwekkend. Hij pakte 42 op 51 en ze verloren onder zijn bewind slechts een keer in de competitie. Als hij nu zondag ook nog eens kampioen wordt, heeft Schreuder gewoon alles gedaan wat hij moest doen", zegt Boudeweel.

Alfred Schreuder kan terugblikken op een kortstondige, maar uiterst succesvolle passage bij Club. Zondag kan hij in schoonheid afscheid nemen door de club haar 18e landstitel te schenken.

Tom Boudeweel: "Schreuder was misschien niet echt de typische coach van de vroegere Hollandse school die iedereen dacht dat hij was."

"Niet iedereen was het altijd eens met de tactische en positionele keuzes van de Nederlander. Al was dat vooral kritiek van buitenaf. Binnen de spelersgroep is er - op Henry na - nooit negatieve weerklank gekomen op zijn keuzes", zegt Boudeweel.

Schreuder kreeg, ondanks de goede resultaten, ook regelmatig kritiek van de eigen aanhang. Vooral na de uitschakeling in de halve finales van de beker waren er veel twijfels.

Onder anderen tv-maker en Clubsupporter Eric Goens had veel kritiek op Schreuder:

"Het zou me niet verbazen als er opnieuw een Nederlander komt"

Het gevolg is wel dat Club op zoek moet naar een nieuwe coach. De namen van onder anderen Carl Hoefkens en Wouter Vrancken circuleren, maar Boudeweel denkt dat het Brugs bestuur best op de buitenlandse markt gaat speuren.

"Het is de perfecte situatie. Nu krijgen ze er ook nog geld voor. Daarom lijken ze niet zo treurig over zijn vertrek."

"Het doet me allemaal wat denken aan Philippe Clement", gaat Tom Boudeweel voort. "Hij vertrok op dezelfde manier bij Club Brugge."

Boudeweel: "Club heeft een grote Nederlandstalige clan in de spelersgroep, dus het zou me niet verbazen als ze opnieuw bij een Nederlander uitkomen."

Het is wel opmerkelijk dat de laatste kampioenenmakers (Schreuder, Clement, Leko en Preudhomme) van Club Brugge allemaal Nederlands spreken.

"Iemand die vernieuwing beter kan verkopen aan alle vedetten"

Tom Boudeweel: "Ik denk alleszins niet dat Club Brugge gaat toelaten dat de nieuwe coach zijn eigen assistenten meebrengt, want de waarde van De Mil en Hoefkens als assistenten is heel groot. Die moeten ze zeker proberen te houden."

Met Vormer, Vanaken, Mechelen, Mignolet, Mata en co zitten er heel wat (bijna-)dertigers in de kern van Club. De ploeg lijkt stilaan op het einde van een cyclus.

"De citroen is stilaan uitgeperst. Er is een nieuwe wind nodig die de groep uit haar comfortzone kan halen. Ik denk dat iemand met naam en faam daarvoor het beste is", stelt Boudeweel.

Volgens hem is een grote naam nodig om alle vedetten en ex-gouden schoenen van Club te blijven prikkelen. "Zo'n profiel is spijtig genoeg niet in België te vinden", stelt de radiocommentator.

Over namen wil Boudeweel niet spreken: "Daarvoor ken ik te weinig van de buitenlandse markt, maar ik ga ervan uit dat directeur Vincent Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe al een tijdje weten dat Schreuder onderhandelde met Ajax. In die tijd zullen ze de markt wel al in kaart hebben gebracht."