Tien maanden na zware blessure is Leonardo Spinazzola weer voetballer

Op 2 juli 2021 spelen de Belgen in de kwartfinale van het EK tegen latere toernooiwinnaar Italië. Niet alleen voor België is het een ongelukkige avond, ook de Italiaanse verdediger Leonardo Spinazzola houdt er geen goede herinneringen aan over.

Tijdens een sprint in de 79e minuut voelt Spinazzola, tot dan een van de uitblinkers op het toernooi, plots een knak ter hoogte van zijn hiel. Meteen doet hij teken dat hij gewisseld moet worden. Het verdict is hard: zijn achillespees is volledig gescheurd.