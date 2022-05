Lecce en Cremonese maken zich op voor terugkeer in Serie A

Monza mist zo de kans op een directe promotie naar de Serie A. De club van sterke man Silvio Berlusconi had voldoende aan een overwinning, maar verloor met 1-0 bij Perugia.

Monza gaat zo naar de barrages, waarin zes teams strijden voor het derde en laatste promotiebewijs. Naast Monza spelen ook Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento en Perugia die play-offs.

Voor Lecce is het een terugkeer op het hoogste niveau na twee seizoenen in tweede klasse. Cremonese speelde voor het laatst in de Serie A in het seizoen 1995-1996.