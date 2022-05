Olimpico in lichterlaaie: Abraham kopt Roma voorbij Leicester naar de finale

De 1-1 in Engeland had al aangetoond dat er weinig verschil tussen beide teams zat, de terugmatch bevestigde die verhoudingen.

Castagne: "Weer een tegengoal op een stilstaande fase"

"We hadden beter kunnen doen", sakkerde Timothy Castagne, vanavond invaller bij Leicester. "Maar we slikken weer een tegengoal op een corner."

"Doelpunten op stilstaande fases hebben ons dit seizoen al veel matchen gekost. Dat maakte ook vandaag het verschil, want Roma kreeg weinig kansen meer. We hebben onszelf dus weer genekt."

Leicester voetbalt in de competitie niet meer voor een Europees ticket. "Dat is jammer. Het wordt een leeg seizoenseinde. We moeten nu de motivatie zoeken en we moeten ons herbronnen om goed te eindigen."