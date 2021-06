Officieel: UEFA schrapt de uitdoelpuntenregel in knock-outfase

Elke voetballiefhebber kent het belang van een uitdoelpunt in de knock-outfase van een nationaal of internationaal (club)toernooi.

Als twee teams aan het einde van de rekening - lees: hun twee onderlinge duels - een gelijk aantal doelpunten hebben gemaakt, dan is de waarde van de uitgoals doorslaggevend.

Als we een vrij recent voorbeeld geven, dan denken we aan Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. De "Rekordmeister" scoorde net als Paris Saint-Germain 3 keer in 2 wedstrijden, maar moest afdruipen omdat de uitdoelpunten de doorslag gaven.



Die regel is nu dus geschrapt. Als ploegen nu in het komende seizoen in de knock-outfase even veel doelpunten maken in 2 wedstrijden, dan volgen er verlengingen en eventueel ook strafschoppen. Het maakt dan ook niet uit of je die doelpunten nu thuis of uit hebt gescoord.

De geschrapte regel werd al in 1965 ingevoerd en verdwijnt nu dus na 56 jaar. De regel was dus volgens UEFA-baas Aleksander Ceferin ook gedateerd. "Omdat thuisploegen bang waren om een doelpunt te slikken en zo hun tegenstanders een cruciaal voordeel te geven."

De UEFA somde verschillende factoren op die "de grenzen tussen thuis en uit spelen vervaagde". Waaronder comfortabeler reizen en het verbeteren van de velden.