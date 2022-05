Genoa mag nog dromen van redding na late stunt tegen Juventus

Juventus is al zeker van een ticket voor de Champions League, maar speelt niet meer mee in de titelstrijd. Dan waren de belangen voor Genoa een pak groter in eigen huis.

De voorlaatste in de stand had een verrassing nodig om de strijd om het behoud spannend te houden en weerde zich dan ook kranig. Ondanks kansen voor Moise Kean en Dybala stond het halfweg nog 0-0.

Net na de pauze schoot Dybala Juventus op voorsprong en niet veel later trof de Argentijn nog eens de paal. De weg lag open voor een zege voor de Bianconeri.

Maar Genoa had andere plannen. Gudmondsson verraste de Juventus-defensie met de gelijkmaker in de slotfase. En in de laatste seconden ging het dak er helemaal af met de winnende treffer van Domenico Criscito.

Vorige week was de Italiaan nog de schlemiel met een penaltymisser in de slotminuut tegen Sampdoria, maar nu miste Criscito niet. Genoa doet met de zege weer helemaal mee in de strijd om het behoud.

Voor Juventus werd het een pijnlijke generale repetitie voor de bekerfinale volgende week tegen Inter.