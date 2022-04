Tom Pidcock ontbreekt in bijzonder sterke Giro-selectie van Ineos Grenadiers

Na zijn mislukt voorjaar, leek het alsof Pidcock zou mikken op een sterke Giro. Maar ook de Italiaanse rittenkoers moet de wereldkampioen veldrijden aan zich voorbij laten gaan.



Zonder Pidcock beschikt Ineos Grenadiers nog steeds over een bijzonder sterke kern, dat bleek al in het voorjaar. De Giro-ploeg moet daar zeker niet voor onder doen.

Kopman Richard Carapaz heeft goede ervaringen met de Giro, de olympische kampioen won de Italiaanse rittenkoers in 2019 en mikt ook dit jaar op een goed klassement.

Naast olympisch kampioen Carapaz verschijnen ook Richie Porte, Jonathan Castroviejo, Jhonatan Manuel Narváez, Richie Porte, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Ben Swift en Ben Tulett aan de start in het Hongaarse Boedapest.

Manager Rod Ellingworth verwacht veel van zijn ploeg in de Giro: “Daarom kijk ik ook uit naar wat Carapaz en de rest van de ploeg gaat doen. Deze koers betekent veel voor onze ploeg, ik heb dan ook vertrouwen dat we in Boedapest aan de start komen om te winnen."